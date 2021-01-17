Goller Ebuka ve Dino Peter'den

Ülkemizde son yıllarda futbol oynayan en başarılı Afrika kökenli futbolcular John Ebuka ve Dino Peter gittikleri takımlarda da gollerine ve başarılı performanslarınna devam ediyorlar. 2020-21 sezonunun ülkemizde oynatılmaması üzerine Mısır Süper Lig kulüplerinden ENPPI takımına giden eski Yenicamili gol kralı John Ebuka ve MTG'li Dino Peter, takımlarının dün oynadığı son lig maçında iki golü de kaydeden oyuncular oldular. Ceramica Cleopatra takımına karşı oynadıklari maçta ilk gol 5. dakikada Ebuka'dan geldi. Ilk devresi 1-1 berabere biten maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Dino Peter ise takımının galibiyet golünü kaydetti. Ebuka ve Dino Peter'in golleriyle Ceramica Cleopatra takımını 2-1 mağlup eden ENNPI takımı Mısır Süper Ligi'nde 6. sırada bulunuyor.