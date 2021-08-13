GMBTK plaj tenisi-2 başlıyor…

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour-2, Edip Elektronik Cup 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Gazimağusa Glapsides Plajında yapılıyor.Geniş bir katılımın beklendiği sezonun 2.Plaj Tenisi turnuvası kurulacak 4 kortta Çift Kadınlar,Çift Erkekler ve Karışık Çiftler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek.

Ana Sponsorluğunu Edip Elektronik Ltd.'in üstlendiği turnuvada Özmeli Temizlik,İncir Altı Restoran,Özkaraman Investment,Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık,Meysu ve Serena da turnuvaya katkı koymuşlardır.Heryıl olduğu gibi plaj,deniz ve eğlencenin 2 gün boyunca süreceği plajda çekişmeli ve keyifli maçlar olacağından tüm sporseverlerin Glapsides Plajına beklendiği söylenmiştir.