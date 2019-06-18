Girne şampiyon

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ‘’2019 Skeet Kulüplerarası Kupası’’ Lefke’de Lefke Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda Büyük Erkeklerde Girne Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışan İstiklal Metay, Büyük Bayanlarda Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü yarışan Neşe Tunçalın, Genç Erkeklerde Boğaztepe Avcılık Atıcılık Kulübü adına yarışan Osman Mavideniz, Veteranlarda ise Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü Kulübünden Hakkı Somuncu birincilik Kupasının sahibi oldu.

Büyük erkeklerde ikinciliği Ali Çeler Üçüncülüğü ise Salih Oday alırken veteran kategorisinde ikinciliği Mehmet Mulaaziz üçüncülüğü ise Mustafa Margilili elde etti.

Takım klasmanında ise Cemre Bumin, Mehmet Güldoğuş ve Salih Oday’dan oluşan Girne Avcılık Atıcılık Kulübü A Takımı toplam “2019 Skeet Kulüplerarası Kupası’’nın sahibi oldu.

Dereceye giren Atıcı Sporcularımıza ve Kulüplerimize ödülleri Girne Avcılık Atıcılık Kulübü başkanı Bayram Bayramoğlu, Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Hüseyin Şener ve Genç atıcı sporcumuzun babası ayni zamanda da Trap atıcı sporcularımızdan Mehmet Mavideniz ile Federasyon Başkanı Türker Yiğitcan tarafından verildi.

Müsabakaya toplam 42 atıcının katıldığı müsabakalarda, sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plaka atış yaparak en iyi dereceyi elde etmek için yarıştılar.

BÜYÜK ERKEKLER:

İstiklal Metay 56/60 (Girne Avcılık Atıcılık Kulübü ) Ali Çeler 49/60 (Gazimağusa Avcılık Atıcılık Kulübü ) Salih Oday 41/60 (Girne Avcılık Atıcılık Kulübü )

BÜYÜK BAYANLAR:

1-Neşe Tunçalın (Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü)

GENÇ ERKEKLER:

1.Osman Mavideniz (Boğaztepe Avcılık Atıcılık Kulübü)

VETERAN ERKEKLER:

1. Hakkı Somuncu (Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü)

2. Mehmet Mullaaziz (Doğancı Avcılık Atıcılık Kulübü)

3. Mustafa Margilili (Lefke Avcılık Atıcılık Kulübü)

KULÜP DERECELERİ:



2. Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü A Takımı 332 Puan (Ahmet A.Tuncalın, Ali Somuncu, Salahi Zaimoğlu)

3. Gazimağusa Avcılık Atıcılık Kulübü 319 Puan (Ali Çeler,Hasan Unuz,Ogün Bardak)