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Girne Kupası için attılar

Trap Girne Kupası hafta sonu Gönyeli Özer Boyacı Trap-Skeet Poligonu’nda yapıldı..

13 Ağustos 2020 Perşembe 08:20
Girne Kupası için attılar
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Atıcılık Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Trap Girne Kupası, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildi.

Gönyeli kenti baraj bölgesinde bulunan Özer Boyacı Trap-Skeet Poligonunda gerçekleşen yarışmada ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik teknik kuralları uygulandı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri yarışmalar sonunda düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Trap Girne Kupasının tamamlanması ile 2020 faaliyet sezonunun Olimpik Trap ve Skeet branşlarında ikişer müsabaka yapılırken, Büyük Erkekler kategorisi A ve B sınıfı atıcı sporcularının sezon ortası başarı sıralamaları alınan sonuçlara göre yenilenecek.

Yapılan yarışmada dereceye girenler şöyle:

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1-Halil PAŞA (Maraş A.A.Birliği)

2-Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A.A.Birliği)

3-Cemal DAYI (Gönyeli A.A.Birliği)

4-Ahmet PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği)

5-Çavlan PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği)

6-Volkan SÖNMEZ (Bellapais A.A.Birliği)

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Çavlan PARALİK (Boğaztepe A.A.Birliği)

2-Mehmet BESİM (Maraş A.A.Birliği)

3-Bora HACI (Gönyeli A.A.Kulübü)

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KADINLAR

1-Ebru EMİROĞLU (Bellapais A.A.Derneği)

GENÇ ERKEKLER

1-Öskan UZUNSAF (Cihangir A.A.Birliği)

2-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A.A.Kulübü)

3-Bora AMBARCILAR (Gönyeli A.A.Kulübü)

VETERAN ERKEKLER

1-Emir EMİRZADEOĞULLARI (Gazimağusa A.A.Birliği)

2-Ahmet GULLE (Gönyeli A.A.Birliği)

3-Mehmet ÜLKÜ (Gönyeli A.A.Kulübü)

TAKIM

1-BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ

Ahmet ARKOÇ / Ahmet PARALİK / Ozan CİNER

2-MARAŞ AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ

Mehmet BESİM / Halil PAŞA / Raif PAŞA

3-GÖNYELİ AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ

Cemal DAYI / Osman BENLİ / Hasan EYLENCELİ

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Anahtar Kelimeler:
Girne Kupası
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