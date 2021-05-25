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GHE’de başlangıç belirlendi

Girne Halk Evi teknik direktörü Derviş Kolcu yaptığı açıklamada 31 Mayıs Pazartesi oyuncu grubu ile bir araya gelip çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

25 Mayıs 2021 Salı 16:24
GHE’de başlangıç belirlendi
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Beyzade ÜNALMIŞ

Girne Halk Evi teknik direktörü Derviş Kolcu yaptığı açıklamada 31 Mayıs Pazartesi oyuncu grubu ile bir araya gelip çalışmalara başlayacaklarını söyledi. 31 Mayıs’da başlayacak olan sürecin tamamen 28 Haziran tarihindeki başlangıca dayalı olduğunu ifade eden Kolcu, haftada 3 kez takımla idmanları sürdüreceklerini söyledi.

Planlamamız hazır

Tüm planlamanın yeni sezona dair hazır olduğunu ifade eden Girne Halk Evi teknik direktörü Derviş Kolcu, 31 Mayıs tarihinde başlayacak olan saha çalışmalarına salon çalışmalarını da dahil edeceklerini söyledi. Esas hazırlık döneminin Girne Halk Evi adına 28 Haziran tarihinde başlayacağını söyleyen Derviş Kolcu, bu tarihe kadar hem saha hem de salon çalışmaları ile planlamaları doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

2 etaplı kamp planlıyoruz

28 Haziran tarihinde yapacakları resmi açılış sonrasında sürecin devam edeceğini ve dördüncü haftanın sonunda hazırlık maçlarına başlayacaklarını belirten Kolcu, 2 etaplı kampın da planlamaları arasında yer aldığını söyledi. 23-25 Temmuz tarihleri arasında ilk kampın, 17-21 Ağustos tarihlerinde de ikinci kampın olacağını belirten Derviş Kolcu, Girne Halk Evi olarak sezon öncesi hazırlıkları ile ilgili olarak tüm planlamalarının hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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