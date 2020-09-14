Gençlerde yarı final mücadelesi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen Ersoy Birkan 12-16 Yaş Anı Turnuvası’nda yarı final maçları oynandı.
Seyircisiz, mesafeli ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından Covid-19 önlemlerinin azami uygulandığı 12-16 yaş kategorilerinde oynanan yarı final karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
AREN BAYBARS - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 6/2 7/6
16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
AZRA SERAY YALKIÇ - MELİS MEVLİT 6/1 6/1
16 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
ZEKİ ESENDAĞLI - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/3 6/4
BATUR EVRE - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 2/6 1/6