Gençlerbirliği harıl harıl

İzmit-Kartepe’de kamp çalışmalarını sürdüren İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği, kampın beşinci gününü tamamladı. Yorucu geçen kamp çalışmalarında oyuncuların istek ve arzusu gözlerden kaçmazken, kırmızı siyahlılar kampın beşinci gününü bir antrenman bir de hazırlık maçı yaparak geride bıraktı. Sabah 10.30’da topla taktik, şut, orta çalışması gerçekleştiren Hasan Topaloğlu’nun ekibi, öğleden sonra ise Küçük Kaymaklı ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Gençler Birliği takımı 20 Ağustos Salı sabahı Gençlik Gücü ile hazırlık maçı oynayacak ve akşam ise adaya dönecek.