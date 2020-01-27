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GAÜ masa tenisi sporcuları 2020’ye başarı ile girdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Masa Tenisi Takımı sporcuları Türkiye Süperlig’inde, birinci devreyi büyük farkla kapatarak bir ilke imza attı.

GAÜ masa tenisi sporcuları 2020’ye başarı ile girdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Masa Tenisi Takımı sporcuları Türkiye Süperlig’inde, birinci devreyi büyük farkla kapatarak bir ilke imza attı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 13:04
GAÜ masa tenisi sporcuları 2020’ye başarı ile girdi

GAÜ Masa Tenisi Takımı sporcuları süperlig birinci devreyi Adana’da Yalıvayı ve Antalya sporu 4-1, Çorum Sporu 4-0 mağlup ederek, süper lig de7 puan alarak playoflar da ve Avrupa LTTF Liglerinde oynama hakkı kazanarak bir ilke daha imza attı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, GAÜ’nün  her dönem başarıları ile ilklere imza attığını vurgulayarak;  “Takımımız her zaman olduğu gibi yine başarılara doymadan her müsabakaya sıkıca çalışıyor. Sporcularımız emeklerinin karşılığını alıyor. Hedeflerimiz daha üst düzey de, bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
GAÜ MASA TENİSİ TAKIMI
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