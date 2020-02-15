GAÜ İskele’de farklı kazandı: 23-57

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’ne Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasındaki müsabakayla devam edildi. İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk GAÜ 57-23’lük skorla kazandı. 18-2, 29-12, 43-17 ve 57-23’lük periyotlarla müsabakayı kazanan GAÜ adına 15 sayı kaydeden İlayda Derman maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından GAÜ oynadığı beşinci maçından üçüncü galibiyetini elde etti. DAÜ ise dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Önümüzdeki hafta üç maç oynanacak

Kadınlar Ligi’nde önümüzdeki hafta üç karşılaşma oynanacak. GAÜ ile DAÜ bu kez 17 Şubat pazartesi günü saat 18.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. 20 Şubat Perşembe günü saat Gönyeli ile Rauf Denktaş Üniversitesi’nin saat 20.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaşacağı ligde ayrıca 21 Şubat Cuma günü Akdeniz Spor Birliği ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi saat 19.00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda rakip olacak.