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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk ediyor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk ediyor

14 Şubat 2019 Perşembe 17:28
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

278'inci kez Avrupa kupalarında sahaya çıkacak olan sarı kırmızılar kendi seyircisi önünde tur için avantaj sağlamaya çalışacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Türkiye saatiyle 20.55'te başlayacak.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismine listede yer vermemişti.

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas gibi önemli isimler İstanbul kafilesinde yer almadı.

Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, Devler Ligi'nden elendi ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Benfica da yine Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi grubunu 3'üncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. Benfica'nın grubunda Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımları yer alıyordu.

Portekiz temsilcisi Benfica bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi elemişti.

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

Avrupa'da 278. randevu
Galatasaray, Benfica maçıyla Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Cimbom 19 sene önce UEFA Kupası'nı kaldırmıştı
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBenfica
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