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Galatasaray tur şansını zora soktu: 1-2

Galatasaray tur şansını zora soktu: 1-2

15 Şubat 2019 Cuma 08:57
Galatasaray tur şansını zora soktu: 1-2

Şampiyonlar Ligi grup maçlarını 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa'da yoluna UEFA'da devam eden Galatasaray kendi sahasında konuk ettiği Benfica'ya 2-1 yenilerek son 16'ya kalmak için tur şansını zora soktu. Atılan ve yenilen gollerde sarı kırmızıların yeni transferlerinin olmasıysa dikkat çekti.

Maçın ilk dakikalarında iki takım da gol pozisyona girerek izleyenlere kaliteli bir maç izletti. Galatasaray, seyircisinin de yoğun desteğiyle aradığı golü bulacak derken maçın İspanyol hakemi 26'ıncı dakikada yeni transfer Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

28'inci dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, düzgün ve sert bir vuruşla topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İlk yarıda olduğu gibi Galatasaray ikinci yarıda da rakip kaleye kanat organizasyonlarıyla gelmeyi tercih etti. Bu organizasyonlardan birinde Nagatomo'nun soldan ortası golü getirdi. Topa arka direkte iki savunma oyuncusu arasında iyi yükselen Luyindama skoru dengeleyen isim oldu:1-1.

Golden sonra Galatasaray'ın baskısı devam etti ancak 64. dakikada yine bireysel bir hatayla konuk takımın 2. golü geldi. Galatasaray ceza sahasına gönderilen uzun pası uzaklaştırmada Marcao biraz ağır davranınca, Seferovic rakibini iterek topa sert vurdu ve skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde Galatasaray istediği pozisyonları bulamadı ve mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Benfica rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalamış oldu.

Galatasaray'ın attığı gol yeni transfer Luyindama'dan gelirken, penaltı pozisyonu ve yenilen ikinci golde yine yeni transfer Marcau'nun etkisi vardı.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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