Başvurusunu verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da yapılan Olağan Genel Kurulu’nda aday olacağını açıklayan Tekin Birinci dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yaparken eksik evrak nedeniyle başvuru resmiyet kazanmadı.

Karadeniz 61 kulübünün önerisiyle aday oldu

Tekin Birinci adaylık sonrasında Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yaptığı açıklamada adaylık sürecinin sıkıntılı bir süreç olduğunu belirterek “Karadeniz 61 Kulübünün öneri yazısıyla bugün adaylığımızı federasyon genel sekreterliğne verdik” dedi.

Başvuru resmiyet kazanmadı

Adaylık başvurusunu yapan Tekin Birinci’nin öneri mektubunun genel kurul üyesi bir kulüp olması gerektiğini söyleyen Federasyon Genel Sekreteri Enver Baturalp, konuyu Birinci’ye aktararak Salı gününe kadar zamanı olduğu ve bu başvurunun resmi olamayacağını söyledi.

BTM kulüpleri atanmış kişiyle oy kullanacak

Genel kurulda sadece Süper ve Birinci Lig kulüpleri ile BTM kulüplerini temsilen bir temsilci olduğunu belirten Birinci “BTM kulüpleri herhangi bir seçim yapmadılar. Genel kurulda atanmış bir abimiz var o oy kullanacak” dedi.

Futbolun hem içerde hem dışarda oynanmasını istiyoruz

Tekin birinci evrensel bir çalışmaları olduğunu belirterek “Futbolun hem içerde hem dışarda oynanmasını istiyoruz o topun dönmesini istiyoruz” diyerek “Bir yıldır ülkemizde futbol oynanmıyor. Kulüplerin isteğiyle oynanmamıştır. Bu yüzden başkana desteklerini belirtiyorlar” dedi.

Futbolcular yok sayılıyor

Kulüplerin sıkıntıları olduğunu belirten Birinci futbolcuların yok sayıldığını ve köle muamelesi gören bir yapıda oynadıklarını söyleyerek bu sistemi değişeceklerini söyledi.

Sertoğlu görevi bırakacağını kendisi söylemiştir

Tekin Birinci Hasan Sertoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında 2021 yılında görevi bırakacağını söylediğini belirterek “Sayın başkan yapılan tüzük beni de kapsar o nedenle bu benim son dönemimdir demiştir” dedi.

Tüzüğe göre aday olamaz, o koltuktan inecek

“Sayın başkan görev süresini doldurmuştur ve Tüzüğe göre aday olamaz” diyen Tekin Birinci

“Böyle bir tüzük yapıldı. Tüzükte de böyle bir madde varsa kendisi o koltuktan inecek” açıklamasını yaptı.

Göreve geldiğim ilk yıldan dışa açılım olacak

Tekin Birinci kendilerinin 4 yıllığına göreve talip olduklarını belirterek “göreve geldiğimizde en büyük sözümüz dünyaya açılmaktır. Bunu da ilk yıldan yapacağız. Formülü de anahtarı da elimizdedir. Genel kurul günü bunu açıklayacağım. Sayın Sertoğlu kazanırsa alsın kullansın bizde arkasında dururuz” dedi.



