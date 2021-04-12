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Futbolcular Sahaya İndi

Ülkemizde havaların da ısınması ile birlikte birçok futbolcu bireysel çalışmalara başladı

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:03
Futbolcular Sahaya İndi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 2021-2022 futbol sezonunu 17 Eylül’de başlatacağını açıklamasının ardından birçok futbolcu, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Son günlerde ülkemizde hava sıcaklarının da artmasıyla birlikte birçok oyuncu gerek bireysel, gerekse grup olarak antrenman yapmaya başladı. Özellikle başkent ekiplerinde forma giyen birçok futbolcu, Lefkoşa’da bulunan Atilla Topaloğlu Spor Tesisleri’nde antrenman yapıyor. Türk Ocağı’nın golcüsü Remzi Betmezoğlu ile ameliyat olan Ahmet Can Tokmak birlikte koşulara başlarken, bonservisi Küçük Kaymaklı’da bulunan ve vatani görevini birkaç ay önce tamamlayan orta saha futbolcusu Yunus Emre Doğan da koşularını sürdürüyor.

Batuhan, hocasıyla çalıştı

Hamitköy’ün gelecek vaat eden 2005 doğumlu file bekçisi Batuhan Serbülent de çalışmalarını sürdüren bir diğer isim. Hamitköy’ün Kaleci Antrenörü Latif Sakar ile birlikte haftanın bazı günleri Lefkoşa Atilla Topaloğlu Spor Tesisleri’ne giderek yeni sezona hırslı bir şekilde hazırlanan genç kaleci kurtarışları ile dikkat çekiyor. Latif Sakar, genç file bekçisini özel olarak çalıştırıyor. 

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