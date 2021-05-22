banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Futbol Tenisi Turnuvası tamamlandı

Futbol Tenisi Federasyonu tarafından 2021 yıllık faaliyet program dahilinde ilk kez düzenlenen Futbol Tenisi kadınlar ve erkekler üçlü turnuvası tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Futbol Tenisi Federasyonu tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi Tenis kortlarında düzenlenen futbol tenisi trunvasına kadınlarda 3, erkeklerde ise 6 takımın katılımıyla oynandı. 

22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:24
Futbol Tenisi Turnuvası tamamlandı
banner337

Şampiyonlar
Tek devreli lig usulüne göre Kadriye Kontosoğlu tarafından yönetilen karşılaşmalarda kadınlar üçlüde Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 (Ayşe Mullacuma-Makbule Nurtunç-Meryem Bozkurt), erkekler üçlüde ise Emektar (Mehmet Aksunlar-Süleyman Devecioğlu-Talat Şentürk) takımları şampiyon oldu.
Dereceye Girenler 
Turnuvada Kadınlar üçlüde Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 (Zaliha Ersöz-Cemra Kara-Rale Güleç) ikinci, Akdeniz Spor Birliği (Ümmühan Baş-Dilek Özbilir-Başak Ruso) üçüncü oldu. Erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 (Yunus Çıldan-Ekin Kaygısız-Uğur Kaya) ikinci, Aysergi (Adem Ertem-Abdullah Atma-Sami Ergazi) üçüncü oldu. 
Ödül Töreni 
Futbol Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Tenisi kadınlar ve erkekler üçlü tunuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, maçın hakemi Kadriye Kontosoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi adına Makbule Nurtuç’a plaketleri  Futbol Tenisi Federasyon başkanı Şevket Songur, teknik organizasyon ve milli takımlar sorumlusu Hişam Tarazi, BRT Spor servisinde Ahmet Ogan tarafından verildi. 
Futbol Tenisi Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlen turunvada kadınlar üçlü ve erkekler üçlüde puan durumu şöyle oluştu.
Kadınlar Üçlü :                                        Puan
1. Doğu Akdeniz Ünüversitesi 1                 8

banner341
2. Doğu Akdeniz Üniversitesi 2                  5
3. Akdeniz Spor Birliği                               0

Erkeler Üçlü :                                        Puan
1. Emektar                                                 10  
2. Doğu Akdeniz Üniversitesi 1                  8
3. Aysergi                                                    6
4. Yedikonuk                                               4
5. Doğu Akdeniz Ünüversitesi Gençler       3
6. God                                                          0


 

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcSporFutbol Tenis Turnuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 2. hafta maçları tamamlandı
Hentbol erkekler süper ligi yapıldı
Hentbol erkekler süper ligi yapıldı
Çetinkaya’dan tarihi “Taksim Sahası” adımı
Çetinkaya’dan tarihi “Taksim Sahası” adımı
Kulüplere destek sözü
Kulüplere destek sözü
GG start verdi
GG start verdi
Terbiyesizlik
Terbiyesizlik
Kortlarda Ayak Sesleri
Kortlarda Ayak Sesleri
Ocak'ta Uğurcan belirsizliği
Ocak'ta Uğurcan belirsizliği
Plaj Voleybolu başlıyor
Plaj Voleybolu başlıyor
Sapsızoğlu’ndan sitem
Sapsızoğlu’ndan sitem

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim