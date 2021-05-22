Futbol Tenisi Turnuvası tamamlandı

Şampiyonlar

Tek devreli lig usulüne göre Kadriye Kontosoğlu tarafından yönetilen karşılaşmalarda kadınlar üçlüde Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 (Ayşe Mullacuma-Makbule Nurtunç-Meryem Bozkurt), erkekler üçlüde ise Emektar (Mehmet Aksunlar-Süleyman Devecioğlu-Talat Şentürk) takımları şampiyon oldu.

Dereceye Girenler

Turnuvada Kadınlar üçlüde Doğu Akdeniz Üniversitesi 2 (Zaliha Ersöz-Cemra Kara-Rale Güleç) ikinci, Akdeniz Spor Birliği (Ümmühan Baş-Dilek Özbilir-Başak Ruso) üçüncü oldu. Erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 (Yunus Çıldan-Ekin Kaygısız-Uğur Kaya) ikinci, Aysergi (Adem Ertem-Abdullah Atma-Sami Ergazi) üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Futbol Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Futbol Tenisi kadınlar ve erkekler üçlü tunuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, maçın hakemi Kadriye Kontosoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi adına Makbule Nurtuç’a plaketleri Futbol Tenisi Federasyon başkanı Şevket Songur, teknik organizasyon ve milli takımlar sorumlusu Hişam Tarazi, BRT Spor servisinde Ahmet Ogan tarafından verildi.

Futbol Tenisi Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlen turunvada kadınlar üçlü ve erkekler üçlüde puan durumu şöyle oluştu.

Kadınlar Üçlü : Puan

1. Doğu Akdeniz Ünüversitesi 1 8



3. Akdeniz Spor Birliği 0

Erkeler Üçlü : Puan

1. Emektar 10

2. Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 8

3. Aysergi 6

4. Yedikonuk 4

5. Doğu Akdeniz Ünüversitesi Gençler 3

6. God 0



