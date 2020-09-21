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Futbol oynamak istiyoruz

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:25
Futbol oynamak istiyoruz
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Futbolcular Derneği gerçekleştirdiği toplantıda oyçokluğu ile futbol oynamak istediklerine karar verdiler

Futbolcular Derneği gerçekleştirdiği toplantıda liglerin olası askıya alınması konusunu görüşerek maçların oynanması yönünde görüş birliğine vardı.

Futbolcular Derneği yaptığı açıklamada önlemlerin alınarak futbol oynamak istediklerine vurgu yapıldı.

Açıklama şu şekilde

“Son günlerde Ülkede yaşanan yerel vaka artışı ve Ülkemizin içinde bulunduğu sağlık sıkıntısından dolayı yapılamayan antrenmanlar, sonrasında sezonun başlayamayacak olma ihtimali ve en son 1 yıl futbol liglerinin ertelenmesi düşüncesi biz futbolcuları ciddi şekilde düşündürmektedir.

Göz önünde bulundurduğumuz şartlarda elbette ki bizlerin de önceliğimiz: “Sağlık"

ancak dünyada yaşanan bu süreçte bu virüsle yaşamak zorunda olduğumuzu ve spor yapma

özgürlüğümüzün bu sebeple elimizden alınmasını biz futbolcular olarak kesinlikle istemiyoruz.

Alınacak olan yanlış bir kararın yaklaşık 7000 kişinin gerek hobi, gerek sportif faaliyetlerinin,

gerekse maddi bir yan gücünü elinden almak olması da işin başka bir vahim boyutudur.

Futbolcular Derneği olarak olmazsa olmaz PCR testlerinin her hafta başı yapılması şartı ile

futbolumuzun en kısa sürede tekrar başlamasını talep ediyoruz.

Diğer alınacak önlemler tüm paydaşlar ile yapılacak toplantılar ve ortak kararlar ile üretilmeli ve en az risk ortamı sağlanmalıdır düşüncesindeyiz.

Gerek hükümetimizin gerekse Futbol Federasyonu’muzun futbol oynanması açısından gereken şartları yerine getirmesini ümit ederek futbolumuzun devam etmesi için biz futbolcular olarak gereken tüm fedakarlıklarda da bulunabileceğimizin bilinmesini isteriz.

Diğer paydaşlarında yaptıkları açıklamalarla bu düşünce içerisinde olduklarını göz önünde

bulundurarak hükümetimiz ve Futbol Federasyonu’nun da bu şekilde karar üreteceğinden şüphemiz yoktur.”

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