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Forest’in keyfi yerinde 0-4

Düzkaya 0-4 K.Kaymaklı

Forest’in keyfi yerinde 0-4

Düzkaya 0-4 K.Kaymaklı

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Forest’in keyfi yerinde 0-4

K-PET Süper Lig’in 2. haftasında Düzkaya, konuk ettiği K.Kaymaklı’ya 0-4 mağlup oldu. Düzkaya bu sonuçlar 2. haftayıda puansız kapatırken K.Kaymaklı 4 puana yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti

İlk yarıda iki takım da gol kaydedemezken maçın 45 dakikalık bölümü golsüz berabere tamamlandı.

51.DK: Ani gelişen K.Kaymaklı atağında  Asare topu rakibi Serkan Zeyin’den kurtardı ve driplinge devam etti. Sonrasında bomboş durumdaki Okafor’a topu aktardı. Ceza sahasına girerken plasesini yapan golcü oyuncu topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

54.DK: Sağ kanattan gelişen K.Kaymaklı atağında Berkem’in etkili ortasına iyi yükselen Ossie kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla kucaklaştı. 0-2

60.DK: Okafor’un ara pasıyla topla buluşan Asare, Binya’yı ekarte ettikten sonra ceza sahasına girdi ve yerden bir vuruşla farkı 3’e çıkardı. 0-3

66.DK: Ossie’nin pası ile savunma arkasında topla buluşan Asare ceza sahasına girdi ve çok güzel bir vuruşla skoru tayin etti. 0-4

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Küçük Kaymaklı Düzkaya’yı 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Anahtar Kelimeler:
DüzkayaKüçük KaymaklıK-Pet Süper Lig
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