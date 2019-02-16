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Forest doludizgin düşme potasına

Forest doludizgin düşme potasına

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:21
Forest doludizgin düşme potasına

Forest doludizgin düşme potasına

Küçük Kaymaklı 2 - Merit Alsancak Yeşilova 4

Necmi Belge

K-Pet Süper Ligi'nin 18.haftasında, Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynan kritik karşılaşmasında zor günler yaşayan K.Kaymaklı, konuk ettiği Merit Alsancak karşısında tutunamayarak 4-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla, 13 puanla 14. sıraya adeta yerleşen Forest, düşme korkusunu hissetmeye devam etti. Aslında, K.Kaymaklı oyuna iyi başladı ve 19. dakikada Muhammed Nazik'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti. Müsabaka daha sonra karşılıklı ataklarla devam ederken. Merit Alsancak Yeşilova 44. dakikada Burak Kaçar ile önce eşitliği sağladı. 45. dakikada ise, Jean Amon'un golüyle ilk devreyi 2-1 önde kapadı. İlk devreyi 2-1 yenik kapatan Forest, 50. dakikada Tamen Nagathie'in 35 metreden attığı müthiş gol ile eşitliği sağladı. Ne var ki, bu golden sonra baskısını artıran Merit Alsancak Yeşilova 56.dakikada Esin Sonay ve 77. dakikada Ulaş Candanal'ın süper golüyle maçın skorunu ilan etti. K.Kaymaklı 2 - Merit Alsancak Yeşilova 4. Bu sonuçla, konuk Alsancak Yeşilova puan sayısını 29'a çıkardı ve gün itibariyle 7. sıraya yerleşti.

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