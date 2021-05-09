Fırsata çevirebiliriz

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Evram, futbolsuz dönemde kaybedilen çok şey olduğunu, pozitif taraftan bakılması halinde kazanılması gereken iki nokta olduğunu söyledi.

Futbol büyük br kitleye hitap ediyor

Evram, bunların birincisinin ülkede futbolun oynanması için nelerin gerektiği ve buna ne kadar hazır olduğumuz sorusunu sorarken, diğerinin ise futbolun ülkemizde artık küçük ölçekte olmadığını, futbol camiası dışındaki insanların futbolun büyük bir kitleye hitap ettiğini ve olmazsa olmaz olduğunu anladığını düşündüğünü kaydetti.

Futbolun oynanmasında ısrarcı olduk

Başkan Mehmet Evram, geçtiğimiz yıl tesis, saha, ciddi personel altyapısı, genç yetenekli oyuncuların gelişimi gibi noktalara bakıldığında bu organizasyonun gelişim ve işleyişini bozmama adına futbolun oynanması yönünde kulüp olarak ısrarcı olduklarını belirtti.

Doğru karar aldık

“Eminim antrenman yapmasaydık kaybımız çok daha fazla olurdu” şeklinde sözlerini sürdüren Başkan Evram, “Devam ettirdiğimiz için doğru karar aldığımızı düşünüyorum. Federasyon ve kulüplerin alacağı karara saygı duyuyoruz demiştik ve onu yaptık” şeklinde görüş belirtti.

Futbol açıklandığı tarihte başlamalı

Futbolun açıklanan tarihlerde başlaması gerektiğini vurgulayan Başkan Mehmet Evram, geçtiğimiz yıl futbolun oynanabileceğini ancak gelinen noktadan futbolun açıklanan tarihlerde oynanması gerektiğinin herkesin farkında olduğunu, herkesin elinden geleni yapacağına ve bu sezon futbolun oynanacağına inandığını söyledi.

Takım sayısı fazla

Liglerde mücadele eden takım sayısının yüksek olduğuna inandığını kaydeden Başkan Mehmet Evram, bazı takımların futbolun doğasını yerine getirmediklerini düşündüğünü söyledi. Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerinin, birçok takımın yaptığı gibi emek ve bütçelerini altyapılara ayırması gerektiği görüşünü savunan Evram, genç takımları sahaya çıkmayan kulüpleri örnek vererek bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını belirtti. Evram, takım sayısının azaltılarak Birinci Lig’deki gibi play-off ve play-out sisteminin Süper Lig’e uygulanması halinde daha çekişmeli bir ortam olacağını, ülkenin iklim şartlarının da düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Hangi adayı destekleyeceğimize karar vereceğiz

Futbol Federasyonu seçimleri ile ilgili olarak gerek Hasan Sertoğlu, gerekse Tekin Birinci’nin ekibinde olan kulübün eski başkanı Güneş Güneşoğlu ile görüştüğünü söyleyen Başkan Mehmet Evram, “Şu an kulüp olarak burada tavrımız çok nettir; Ortada ciddi bir bilgi kirliliği var. İlk önce resmi başkan adayları netlik kazansın, önümüzde bir ay daha var, ortada mevcut bir başkan var, yeni bir başkan adayı var. Yönetim kurulu ile süreç yaklaşınca değerlendirmemizi yaparak ortak bir karar alıp o yönde oyumuzu kullanacağız” açıklamasını yaptı.

