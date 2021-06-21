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21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
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Ferit Açıkyıldız anıldı

Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu, yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız kabri başında anıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:06
Ferit Açıkyıldız anıldı
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Ötüken kabristanlığında Ferit Açıkyıldız anma törenine İskele Belediye başkan Hasan Sadıkoğlu, Ötüken muhtarı Turgut Özyöre, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, kız Zehra Açıkyıldız Galata, damadı, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Ferit Açıkyıldız’ın 6.ölüm yıl dönümünde İskele Belediye başkan Hasan Sadıkoğlu, kısa bir konuşma yaptığı anma töreninde çok duygusal ve hüzünlü anlar yaşandı. Anma töreninin ardından Ferit Açıkyıldız’nin mezarına çelenk ve çiçekler bırakılıp dualar okunarak ruhu şad edildi. Ailesi olarak, heryıl katkılarını esirgemeyen ve bu anlamlı günde yine bizleri yanlız bırakmayan İskele Belediye başkanımıza, bu organizenin gerçekleşmesinde başta muhtarımız Turgut Özyöre ve katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür edildi.

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