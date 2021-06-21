Ferit Açıkyıldız anıldı

Ötüken kabristanlığında Ferit Açıkyıldız anma törenine İskele Belediye başkan Hasan Sadıkoğlu, Ötüken muhtarı Turgut Özyöre, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, kız Zehra Açıkyıldız Galata, damadı, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Ferit Açıkyıldız’ın 6.

İskele Belediye başkan Hasan Sadıkoğlu, kısa bir konuşma yaptığı anma töreninde

ölüm yıl dönümündeçok duygusal ve hüzünlü anlar yaşandı. Anma töreninin ardından Ferit Açıkyıldız’nin mezarına çelenk ve çiçekler bırakılıp dualar okunarak ruhu şad edildi. Ailesi olarak, heryıl katkılarını esirgemeyen ve bu anlamlı günde yine bizleri yanlız bırakmayan İskele Belediye başkanımıza, bu organizenin gerçekleşmesinde başta muhtarımız Turgut Özyöre ve katkısı olan emeği geçen herkese teşekkür edildi.