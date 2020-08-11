banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1076
ALTIN
470.691
DOLAR
7.3162
STERLİN
9.5742
EURO
8.5827
Siyasi intihar
Siyasi intihar
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Özersay akıllıysa hükümeti şimdi bozar?
Testler ve karantina konusu politik krize dönüşmeden…
Testler ve karantina konusu politik...
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
CB’de sağ-sol hikayesi yalan
banner355

Ferdi darts yaz ligi beşinci ayağı tamamlandı

Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağı yapıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 08:20
Ferdi darts yaz ligi beşinci ayağı tamamlandı
banner337
banner351

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Hakan Boral ile karşılaşan Tony Stone beşinci ayağın şampiyonu oldu.

Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Murat Çınaroğlu rakibi Ali Çamlıbelli’yi mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakaları (04 Ağustos 2020) de yapıldı.

Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Tony Stone şampiyon oldu.

Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Tony Stone final de Hakan Boral’ı mağlup etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Darts Yaz Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniboğaziçi'nde başkan Fahlioğulları
Yeniboğaziçi'nde başkan Fahlioğulları
Kantara'da Denner birinci
Kantara'da Denner birinci
Green Pedal’dan farkındalık etkinliği
Green Pedal’dan farkındalık etkinliği
Eralp Şerifoğlu Yeni Boğaziçi'nde
Eralp Şerifoğlu Yeni Boğaziçi'nde
Soykut anısına oynadılar
Soykut anısına oynadılar
Bozkurt oyuncularını kutladı
Bozkurt oyuncularını kutladı
Yalova’da başkan Reşat Erçin
Yalova’da başkan Reşat Erçin
GHE'nde Emre Perçinci dönemi
GHE'nde Emre Perçinci dönemi
Özgü Bayraktar :”Kupayla başladık, kupayla bitirdik”
Özgü Bayraktar :”Kupayla başladık, kupayla bitirdik”
Ozanköy’de başkan Özerden
Ozanköy’de başkan Özerden

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim