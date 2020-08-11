Ferdi darts yaz ligi beşinci ayağı tamamlandı

Gerçekleştirilen müsabakaların final maçında Hakan Boral ile karşılaşan Tony Stone beşinci ayağın şampiyonu oldu.

Ferdi Darts Şampiyonasının üçüncülük dördüncülük maçındaysa karşılaşan Murat Çınaroğlu rakibi Ali Çamlıbelli’yi mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Lefkoşa Darts Birliği tarafından düzenlenen sekiz ayaklı Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakaları (04 Ağustos 2020) de yapıldı.

Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde gerçekleştirilen müsabakalarda Tony Stone şampiyon oldu.

Toplam sekiz ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Tony Stone final de Hakan Boral’ı mağlup etti.