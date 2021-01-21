Evitan iddiaları yanıtladı

Basketbol Federasyonu MHK eski başkanı Soner Evitan basın açıklaması yaptı

Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Soner Evitan federasyonun önceki gün gerçekleştirilen basın toplantısında kendisi hakkında söylenen ve ortaya konulan iddialara yanıt verdi.

Soner Evitan basına gönderdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Basketbol Federasyonun yaptığı basın toplantısından sonra bana yapılan suçlamalara cevap verme hakkımı kullanarak bu açıklamayı yapıyorum.

Öncelikle MHK başkanlığı görevinde yönetimle aramızda yaşanan sıkıntıları çözmek adına bir toplantı talep eden benim ve bu toplantı neticesinde görevden alındık. Toplantı talebinde bulunurken aramızda geçen yazışmayı ek 1 olarak sizlerle paylaşıyorum. Yönetimle aramızda geçen sıkıntıları hiçbir zaman paylaşmak istemedim fakat gelinen süreçte bunları anlatmak zorunluluğu doğdu.

1. Genel sekreter olarak görev alan arkadaşımız daha önceki yıllarda kulüp çalıştırıcılığı yaptığı ve bundan bir gelir elde ettiğini fakat şimdi bu şansı elinden alındığı için hakem değerlendiricisi olarak görev vermem istendi. Bu görevi şimdi yapmakta yeterli olmayacağı düşüncesinde olmama rağmen sporun içinden gelen bir kişi olması ve karakterli bir insan olması nedeniyle zaman içerisinde bu görevi yapabileceğime olan inancımdan dolayı kabul ettim.

2. Bu kez’ ama o genel sekreterdir aşağıda masa hakemlerinin yanında oturması yakışık almaz o her zaman yukarıda kalsın hep hakem değerlendiriciliği yapsın’ teklifi geldi. Ben buna karşı çıktım. Eğer ben MHK başkanı sıfatı ile orada oturup görev yapıyorsam onunda orada oturup bu görevi yapması gerekir dedim. Karşı çıkıldı.

3. Yine ayni şahıs hakem değerlendiriciliği yaptığı maçlardan sonra hakem odasına girip ‘ Ben hakemlikten çok anlamam , hakem mekaniğini bilmem, akşam maçı tekrar izleyip değerlendirmemi size ona göre gönderirim ‘diyen kişi toplantıda karşıma başkanla birlikte genel sekreter sıfatı ile çıkıp kendisinin değerlendirmelerini doğru olduğu bizlerin yanlış yaptığını( kaldı ki 3 kez yaptığı puanlamalara hakem tarafından itiraz gelmiştir) iddia ederek benimle tartışarak hesap sormuştur.

4. Masa hakemlerimize rica üzerine görevleri olmamasına rağmen maçlarda ateş ölçümü yaptırdık. Fakat daha sonra bu rica üzerine yaptırdığımız iş protokola gelenlere kahve yaptırmaya kadar vardı. Bundan hem biz hem de masa hakemleri rahatsız oldu. Bunu masa hakemlerimizle konuştuk hiçbiri bu görevi yapmak istemediğini dile getirdi. Bunu başkana ilettiğimizde gönüllü değil paralarını aldılar ayrıca sizde benim arkamdan iş çevirirsiniz diye suçlandık.Ayrıca bunu dile getiren bir koşan hakem içinde ‘ ona ne girer’ diye bir cevapla karşılaştık.

5. Paragöz olarak adlandırıldığımız bu ortamda şunu söyleyebilirim ki biz Okan Başkanın döneminden beridir yönetimlerle hiç para konuşmadık. Ayrıca federasyonun kısıtlı bütçesine katkı sağlamak adına hakemlerimiz giydiği T-shirt ve montların yapılmasına katkı koyduk. Sezon öncesi ve sonrası yapılan federasyon yemekleri ne katkı koyduk. Şu anda federasyonda kullandığınız televizyon ,su sebili,çay makinesi,su ısıtıcısı gibi malzemeleri sağlayarak federasyon binasının aktif hale gelmesine katkı koymuştur.

6. Yeni MHK Başkanı eski MHK üyesi arkadaşıma bir cevap vereyim. Öncelikle yaptığımız MHK toplantılarına işlerinin yoğunluğunu bahane etmeyip bu toplantılara gelseydin ve burda alınan kararları MHK toplantı ve karar defterine işlediğimizi görseydin.Ayrıca TBF gelen kıymetli hocalarımızla gelip tanışma fırsatı yakalasaydın.Yaptığımız 24 maçlık bir serini herhangi birtanesine gelip neler oluyor diye soraydın.Bunların hepsini geçiyorum yeni görevine attandıktan sonra bir telefon açıp ben bu belgelere ulaşamadım bana yardımcı olurmusun desen böyle geldimde hiçbir şey bulamadım demezdin.Ertuğ Başkan döneminde koşan hakemler,masa hakemleri ve teknik komiserler için ayrı ayrı yönetmelikler hazırlandı bunlar başkana ve yönetimlerine iletildi ayrıca Ahmet Başkan döneminde bunlar yeniden gözden geçirildi ve yönetimlere sunuldu.Hakemlerle ilgili bütün sezon boyunca kimler hangi maçlarda görev aldı teknik komiserlerin hakemlerle ilgili raporları bunların hepsi kayıt altındadır.Sana bunları 5 sene gerisine kadar verebilirdim.Ayrıca geçen sezonun raporlarının bir kısmı şimdiki yönetime de sunulmuştur. Yine de geç değil bir telefonla ararsan sana bu bilgileri ve kayıtları verebilirim. İstemen yeterliydi.

7. Son olarak tüm bu yaşananlara rağmen Sayın Ali Tüzünkan ile yaptığımız telefon görüşmesinde görevden alındığımızı öğrendik. Kendileri şimdi hakemlerden ıslak imza ister. Aramızda yaptığımız yazışmalarda karşılıklı olarak basına açıklama yapmama kararı aldık. Yapılacaksada kendilerinin bana yazıp yolladıkları metni paylaşacaklarını ve bu metinle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bunları konuştuğumuzun ertesi günü yapmama kararı almamıza rağmen yapılacaksada bu yapılacak dediğimiz metnin dışında başka bir açıklama

yapıldı. Bende bunun üzerine açıklama yaptım. Bu açıklamamda da kendilerine de destek vermeye devam edeceğimi belirttim. Fakat onlar etrafta özellikle hakem camiasında beni kötü göstermeye çalıştıkları için de doğal olarak desteğimi geri çektim.

Daha öncede belirttiğim gibi ben bu film daha önce gördüm kendileriyle ayni fikirde değilsen düşmansın olayı süslü kelimelerle başka tarafa çekip basketbol camiasının önüne günah keçisi gibi çıkarıp kendilerini haklı duruma getirmeye çalışırlar. Ama biz Hasan Ecer,Ertan Azer,Mehmet Doğanöz gibi hocalarımızdan basketbol hakemliğinin çok zevkli saygıdeğer bir iş olduğunu ve herzaman bir aile olmamız gerektiğini öğrettiler.Bizler çıraklığımızı bu değerli insanların yanında yaptık. Şimdi çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapmaya kalkarsan karşılaştığın sorunları da mertçe karşılayacan.Başkalarına çamur atarak işin kolayına kaçmayacan.

Ayrıca başkana da yakında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde başarılar dilerim.”