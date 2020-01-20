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Esentepe ve YDÜ şampiyon

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası oynanan maçlar sonunda sahiplerini buldu

Esentepe ve YDÜ şampiyon

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası oynanan maçlar sonunda sahiplerini buldu

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:13
Esentepe ve YDÜ şampiyon

Hentbol Federasyonu’nun Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği işbirliğinde düzenlediği kupa maçları tamamlandı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve KKTC Telsim’in de destek verdiği KTSYD Hentbol Kupası kadınlarda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’nın erkeklerde ise Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Hentbol KTSYD Kupası için ülkemize gelen Asya Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri ve ayni zamanda Pakistan Hentbol Federasyonu Başkanı Muhammad Shafiq, Terramo Üniversitesi Başkan Yardımcısı ve Spor Encümeni Antonio Filipponi, Terramo Üniversitesi Spordan Sorumlu Rektör Yardımcısı Luigi Mastrangelo, Teramo Belediyesi Meclis Üyesi Graziella Cordone ve Intermania World Cup Organizasyon Başkanı Pier Luigi Montauti’nin yanı sıra, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Kazak da final maçlarını izleyenler arasındaydı.

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En skorer Aysel ve Serkan

Kadınlar finalinde maçın en skorer ismi UKÜ’den 8 sayı ile oynayan Aysel olurken, erkekler finalinin en skorer oyuncusu 11 sayı atan YDÜ oyuncusu Serkan oldu.

Maçlar sonunda düzenlenen törende final oynayan takımlara ve hakemlere ödülleri takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası
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