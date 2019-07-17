Esentepe'nin hedefi Süper Lig’e yükselmek

Birinci Lig ekiplerinden Esentepe yeni sezon hazırlıklarına dün başladı.

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda teknik direktör Hüseyin Çağer yönetiminde başlayan Esentepede hedef yeniden Süper Lige dönmek olarak belirlendi.Hüzeyin Çağer ve yardımcısı İbrahim Dağman ve Genç takım antrenörü Ali Kanlı ile birlikte tüm futbolcuların katıldığı ilk antrenman oldukça verimli geçti.

Teknik direktör Hüseyin Çağer sezona hazılık için haftada 6 gün antrenman yapacaklarını kaydederken 7-12 Ağustos tarihleri arasında kampa girerek güç depolayacaklarını kaydetti.

İki TC uyruklu oyuncu haftaya geliyor

TC uyruklu futbolcu kontenjanı için 3-4 futbolcu ile görüştüklerini ve iki tanesinin önümüzdeki Pazartesi adaya gelerek denemeye alınacağını kaydeden Çağer beğendikleri iki oyuncu ile sözleşme imzlaayacaklarını kaydetti.