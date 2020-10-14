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Erten Gazi’li Anadolu Efes fark attı

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:02
Erten Gazi’li Anadolu Efes fark attı
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında ülkemiz basketbolcularından Erten Gazi’nin de forma giydiği Anadolu Efes, deplasmanda OGM Ormanspor'u 39 sayı farkla 115-76 yendi.

Anadolu Efes’in kadrosunda yeralan ve oynadığı süre içerisinde 14 sayı atan Erten Gazi takımının galibiyetinde de büyük rol oynadı.

Erten Gazi attığı 14 sayı ile takım içerisinde en çok sayı atan 4. Adam olarak Pleiss ile 4. Sırayı paylaştı.

Erten Gazi’nin takımı Anadolu Efes 18 Ekim Cumartesi Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

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