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Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:44
Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor
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Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen Ersoy Birkan anı turnuvası devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen final maçlarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuvada oynanan final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR FİNAL

DENİZ ABDULLAHOĞLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU    0/4 2/4

1- GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU   

2- DENİZ ABDULLAHOĞLU     

9 YAŞ ERKEKLER FİNAL

ASIM ARAS ASTAN - CAFER TOSUNOGLU    2/4 4/2 10/2

1- ASIM ARAS ASTAN

2- CAFER TOSUNOGLU   

10 YAŞ KIZLAR FİNAL

LARA ONURLU - GİRNE UMUT YEREBAKAN   1/4 1/4

1-GİRNE UMUT YEREBAKAN

2-  LARA ONURLU

10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

ASIM ARAS ASTAN - RECEP YALOVALI  4/5 4/2 10/8

1- ASIM ARAS ASTAN

2- RECEP YALOVALI  

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN - EKİN KARASU   6/3 4/6 6/0

1- ELÇİN ÖZBİLEN

2- EKİN KARASU  

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - AREN BAYBARS  7/6 7/6

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- AREN BAYBARS  

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