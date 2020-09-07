Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından organize edilen Ersoy Birkan anı turnuvası devam ediyor.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen final maçlarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuvada oynanan final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR FİNAL
DENİZ ABDULLAHOĞLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 2/4
1- GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU
2- DENİZ ABDULLAHOĞLU
9 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ASIM ARAS ASTAN - CAFER TOSUNOGLU 2/4 4/2 10/2
1- ASIM ARAS ASTAN
2- CAFER TOSUNOGLU
10 YAŞ KIZLAR FİNAL
LARA ONURLU - GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 1/4
1-GİRNE UMUT YEREBAKAN
2- LARA ONURLU
10 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ASIM ARAS ASTAN - RECEP YALOVALI 4/5 4/2 10/8
1- ASIM ARAS ASTAN
2- RECEP YALOVALI
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN - EKİN KARASU 6/3 4/6 6/0
1- ELÇİN ÖZBİLEN
2- EKİN KARASU
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - AREN BAYBARS 7/6 7/6
1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU
2- AREN BAYBARS