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Erol, tercihini yaptı

02 Ekim 2020 Cuma 00:26
Erol, tercihini yaptı
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BTM 1. Lig ekiplerinden Gülgün Süt Düzova genç futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Daha önce Akın Yıldırım ve Halil Akhan'ı kadrosuna katan Gülgün Süt Düzova bir genç futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Futbola 2 sezon ara verdikten sonra Çayönü'nde futbola geri dönen Erol Adem, gelecek sezon Gülgün Süt Düzova başarısı için ter dökecek.

Transferi ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Erol, ''Yeni sezonda Gülgün Süt Düzova Spor Kulübü'nün başarısı için ter dökecem. 2 sene ara verdikten sonra beni futbola geri döndüren ve her zaman yanımda olup hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çayönü başkanı Osman Bulak abime çok teşekkür ederim.

Doğan Gözütok abime, saha içinde bana yardım eden ve doğru yolu gösteren Ali Bayır abime ve diğer tüm abilerime/arkadaşlarıma teşekkürler. Bana desteklerini esirgemeyen köy halkına da ayrıca teşekkür ederim. Bu süreçte çalıştığım ve bana doğru yolu göstermeye çalışan Serkan Bulak ve Ramadan Kurucu hocalarıma teşekkürler.

Düzova' ya transfer olmamda ve bana güvenip bu görevi veren Umut Güden hocama, Bayram Özbeyli, Salih Özbeyli, Hüseyin Koryiğit ve kulüp başkanımız Mehmet Betmezoğlu

abilerime teşekkürü borç bilirim. Bu takımın başarısı mücadele etmeyi ve bu formayı terletmeyi dört gözle bekliyorum.'' sözlerine yer verdi.

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