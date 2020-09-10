Eren teklifleri değerlendirecek

Bonservisi elinde olan Eren Karaer, yeni sezon öncesi teklifleri değerlendirecek.

Geçtiğimiz senelerde Mormenekşe'de gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren kanat oyuncusu Eren Karaer, yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken, genç futbolcu teklifleri değerlendirecek. Bonservisi elinde olan Eren Karaer, yeni sezon öncesi teklifleri değerlendirecek. Son iki sezondur futbol oynamayan Eren, şu an Esentepe ile antrenmanlara çıkıyor. Genç futbolcu Mormenekşe'de oynadığı dönemde başarılı performansı ile biliniyor.