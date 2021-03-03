Erdoğan’dan Tek’e ziyaret

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan Spor Dairesi Fuat Tek’i ziyaret ederek görüştü.

Salonun bitirilmesini talep etti

Erdoğan Esentepe’de uzun süredir karkas inşaatı bekleyen Spor Salonu’nun bölge gençliğinin hizmetine sunulması için bitirilmesini talep etti.

Erdoğan ziyarette bölgedeki sportif faaliyetler ve Belediyenin bu faaliyetlere katkısı ve desteği konusunda da Fuat Tek’e bilgi verdi.

Amacımız ülke gençliğine hizmet

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ise görüşmede amaçlarının ülke gençliğine hizmet etmek olduğunu ve Esentepe’de bulunan yarım inşaat halindeki salonun bilgilerinde olduğunu kaydederek kısa zaman içinde projesinin tamamlanarak ihale edileceğinin de müjdesini verdi.

Fuat Tek yerel yönetimlerin Spor Dairsi ile işbirliği halinde çalışmaları halinde gençliğe daha fazla hizmet edebileceklerinin altını çizerek bu konuda Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’a da katkı ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.