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Erçin: Gençlerimize güveniyoruz, başarı gelecek

Yalova Spor Kulübü (YSK) Başkanı Reşat Erçin, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunarak takımına güvendiğini vurguladı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:16
Erçin: Gençlerimize güveniyoruz, başarı gelecek

YSK Başkanı Reşat Erçin yeni sezonun açılmasına sayılı günler kala açıklamalarda bulunarak takıma ve teknik heyete olan güvenine dikkat çekti. Takım kadrolarının ve teknik heyetin Yalova’nın kendi öz değerlerinden oluştuğunu belirten Erçin, alt yapıdan çıkan gençlerle başarının geleceğine inandığını ifade etti.

“YALOVA GELENEKLERİNE UYGUN DAVRANIYOR”

YSK’nın tarihinde her zaman alt yapıya önem veren ve ülke sporuna yıldız futbolcular kazandıran bir geleneğe sahip olduğuna dikkat çeken Erçin, yönetim olarak bu geleneğe uygun hareket ettiklerine vurgu yaptı. Geçmişte olduğu gibi ülke sporuna karakterli ve yetenekli sporcular kazandıracaklarını söyleyen Erçin, bir kiralık ve bir yabancı futbolcunun dışında tüm sporcularının alt yapıdan olduğunu dile getirdi. Teknik Direktör Ahmet Zaifoğlu ve yardımcısı İbrahim Dağman’ın da Yalova köklerinden çıktığına dikkat çeken Erçin, forma için savaşan bir yapı oluşturduklarını belirtti.

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“YALOVA’NIN HEDEFİ HER ZAMAN ÜST SIRALARDIR”

YSK’nın ülke sporuna adını altın harflerde yazdıran bir kulüp olduğunu ifade eden Erçin, Yalova’nın hedefinin her zaman üst sıralar olduğunu kaydetti. Kulübün birlik olması halinde arzulanan başarıların yakalanabileceğini vurgulayan Erçin, taraftara da birlik çağrısında bulundu. Ülke olarak içinden geçtiğimiz ekonomik krizin kulüpleri de etkilediğini dile getiren Erçin, birlik olunması halinde Yalova’nın üstesinden gelemeyeceği zorluk olmadığını vurguladı.

“YALOVA, SADECE BİR SPOR KULÜBÜ DEĞİLDİR”

Yalova Spor Kulübü’nün kendileri için sadece bir spor kulübü olmadığına değinen Reşat Erçin, “Yalova, kimileri için Güney’den gelen tek hatıra, kimileri için bir sevda, kimileri içinse hayatının büyük bölümünü geçirdiği bir evdir” diye konuştu. Yalova’nın amacının sadece futbol oynamak olmadığını da belirten Erçin, geçmişte kadın voleybol, güreş, dart vb. spor alanlarında da Yalova’nın büyük başarılar elde ettiğini kaydetti. İlerleyen yıllarda diğer spor dallarının da canlandırılarak gençleri kötü alışkanlardan uzak tutmanın önemine vurgu yapan Erçin, “Taraftarımız, üyemiz, sempatizanlarımız bizi yalnız bırakmasın. Yalova’ya sahip çıkalım. Kulübümüzü her zaman ayakta tutarak daha ileriye taşıyalım” diyerek sözlerine son verdi.

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