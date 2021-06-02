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Ercen yeniden aday

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun 15 Haziran tarihinde gerçekleşecek olağan genel kurulunda şimdiki başkan Osman Ercen yeniden aday olduğunu açıkladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:50
Ercen yeniden aday
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Ercen yayınladığı basın bildirisinde, “Yıllarca her kademesinde görev aldığım Federasyonumuzdaki hizmetlerimi onur duyarak yerine getirdim. En sonunda kulüplerimizin ve arkadaşlarımızın güvenini kazanıp bana başkanlık görevi verildi. Görevi devraldığım 2020 yılının Haziran ayından bugüne kadar ne gece ne de gündüz durmaksızın çalışmaya devam ettim. Ben ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım yaptığımız ve yapacağımız hizmetler konusunda bir an bile tereddüt etmedik.

Tüzüğümüz gereği hizmet verecek kişilerin yeniden göreve gelmesi için seçime gidilmesi gerekmektedir. Onun içindir ki, 15 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanlığına yeniden talip olduğumu kamuoyuna duyururum.

TTFF Başkanı olarak yeniden görev alırım veya almam, federasyonumuza hizmetlerim devam edecektir” dedi.

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