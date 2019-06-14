Ercan, takımda kaldı

Yenicami'nin başarılı file bekçisi Ercan Samancıoğlu, yeni sezon için kulübü ile anlaşma sağladı..Dün yönetim ile bir toplantı gerçekleştiren kaleci Ercan, yeni sezon için siyah beyazlılarla el sıkıştı. Ercan, geçtiğimiz sezon ligde kalesinde 36 gol görmüştü.

İdris kadroda tutulacak

Ozan Moroğlu'nun Göçmenköy'e transfer olmasının ardından bir diğer alt yapıdan yetişen kaleci İdris Yekli'ye şans doğdu. Geçtiğimiz yılı kiralık olarak Serdarlı'da geçiren 19 yaşındaki kaleci yeni sezonda Yenicami forması giyecek.