Erbay yeşil sahalara geri döndü

Erbay Bertiz, en son karşılaşmasını 17 Kasım 2018 tarihinde Yenicami ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan mücadelede yapmış ve sakatlanarak oyuna devam edememişti. Deneyimli savunma oyuncusu sezon başında kulübü Yenicami ile anlaşamamış ve ilk devrede forma giymemişti. Erbay devre arasında Hamitköy'e transfer olmuştu. Tecrübeli isim, geçtiğimiz gün Hamitköy'ün Gençlik Gücü'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 89.dakikasında oyuna girerek tam 456 gün sonra resmi bir mücadelede forma giydi.
19 Şubat 2020 Çarşamba 19:22