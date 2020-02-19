Erbay yeşil sahalara geri döndü

Ülkemizin deneyimli savunma oyuncularından olan ve devre arasında Hamitköy'e transfer olan, tam 456 gün sonra resmi bir karşılaşmada forma giydi.

Erbay Bertiz, en son karşılaşmasını 17 Kasım 2018 tarihinde Yenicami ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan mücadelede yapmış ve sakatlanarak oyuna devam edememişti. Deneyimli savunma oyuncusu sezon başında kulübü Yenicami ile anlaşamamış ve ilk devrede forma giymemişti. Erbay devre arasında Hamitköy'e transfer olmuştu. Tecrübeli isim, geçtiğimiz gün Hamitköy'ün Gençlik Gücü'nü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 89.dakikasında oyuna girerek tam 456 gün sonra resmi bir mücadelede forma giydi.