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Erbay kurullarını açıkladı

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:35
Erbay kurullarını açıkladı
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K-Pet Birinci Ligi’ne yükselen Değirmenlik’te başkanlığa seçilen Ahmet Erbay yönetim kurulunu belirleyerek görev bölümü yaptı.

Yapılan toplantıda yönetim kurulu görev bölümünün yanında transfer komitesi de oluşturulurken denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi.

Önceki akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kurulların isimleri şöyle:

Yönetim Kurulu

  1. Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu – Mehmet Tikici
  2. Başkan Vekili ve Mali işler sorumlusu – İrfan Verdil

Genel Sekreter – Aziz Parlak

KTFF Sorumlu Yönetici – Kazım Sönmeztürk

A takım sorumlu yöneticileri – Ahmet Ercüment – Diyap Akmeşe

Altyapı sorumlu yöneticileri – Ersin Babahan, Recep Güler, Ali Taş, Mustafa Özgül

Halkla İlişkiler  Sorumluları – Cemal Cenkçi, Metin Çolakoğlu

Basın ve sosyal medya sorumluları – İrfan Verdil, Ozan Ersoy, Zakir Shah

Organizasyon ve Aktivite sorumluları – Mehmet Tuğral, Hasan Tekin, Salim İşlem

Lokal ve Tesis sorumluları – Dursun Karal, İdris Kaygısız

Transfer Komitesi

Ahmet Erbay

Mustafa Koç

Ömer Taşbel

Mehmet Tikici

Disiplin Kurulu

Doğan Emiroğulları

Av. Cemal Canselen

Şevket Öztümen

Denetleme Kurulu

Mehmet Diner

M. Arif Çeler

Hafize Erbay

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Anahtar Kelimeler:
KPet Birinci LigiDeğirmenlik
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