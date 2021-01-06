Erbay kurullarını açıkladı

K-Pet Birinci Ligi’ne yükselen Değirmenlik’te başkanlığa seçilen Ahmet Erbay yönetim kurulunu belirleyerek görev bölümü yaptı.
Yapılan toplantıda yönetim kurulu görev bölümünün yanında transfer komitesi de oluşturulurken denetleme ve disiplin kurulları da belirlendi.
Önceki akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kurulların isimleri şöyle:
Yönetim Kurulu
- Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu – Mehmet Tikici
- Başkan Vekili ve Mali işler sorumlusu – İrfan Verdil
Genel Sekreter – Aziz Parlak
KTFF Sorumlu Yönetici – Kazım Sönmeztürk
A takım sorumlu yöneticileri – Ahmet Ercüment – Diyap Akmeşe
Altyapı sorumlu yöneticileri – Ersin Babahan, Recep Güler, Ali Taş, Mustafa Özgül
Halkla İlişkiler Sorumluları – Cemal Cenkçi, Metin Çolakoğlu
Basın ve sosyal medya sorumluları – İrfan Verdil, Ozan Ersoy, Zakir Shah
Organizasyon ve Aktivite sorumluları – Mehmet Tuğral, Hasan Tekin, Salim İşlem
Lokal ve Tesis sorumluları – Dursun Karal, İdris Kaygısız
Transfer Komitesi
Ahmet Erbay
Mustafa Koç
Ömer Taşbel
Mehmet Tikici
Disiplin Kurulu
Doğan Emiroğulları
Av. Cemal Canselen
Şevket Öztümen
Denetleme Kurulu
Mehmet Diner
M. Arif Çeler
Hafize Erbay