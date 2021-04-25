25 Nisan 2021 Pazar 17:24
Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Erbay, istifa etti.
Erbay, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla, görevinden ayrıldığını duyurdu. Paylaşım şu şekilde; "22.04.2021 itibari ile Değirmenlik Spor Kulübü Başkanlığından sağlık nedenlerimden dolayı ayrılmış bulunuyorum. Değirmenlik camiasında görev aldığım tarihten itibaren bizlere desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız sayın Ali Karavezirler Bey'e ve üyelerine, çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda camiamızı sahiplenen, büyük destek olan değerli üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla".