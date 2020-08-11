Eralp Şerifoğlu Yeni Boğaziçi'nde

Genel kurulda Başkanlığa Mehmet Fahlioğulları’nın seçilmesi ile kolları sıvayan Yeni Boğaziçi başkan ve yönetimi teknik adamı ile de anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Yeni Boğaziçi’nin başında takımı BTM1’den 1.lige çıkaran ve daha sonra Gençler Birliği takımının başına geçen Şerifoğlu yeniden Y.Boğaziçi ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını ise Abdullah Özerinç ve Şemsi Oyuncu yapacak.

Kaliteli bir takım kurma hedefi ile yola çıkan yeni başkan Mehmet Fahlioğulları ilk iş olarak hocasını erken belirleyip transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.