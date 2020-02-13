Engelliler süper lig için gün sayıyor

15 maçta 15 galibiyet alarak 30 puanla yenilgisiz lider olan Engelsiz yürekler yarın ligde son sırada yer alan Samsun Engelliler ile deplasmanda 12.00’de karşılaşacak.

Takımımız bu maça da mutlak favori olarak çıkarken, Samsun karşısında kazanarak 5 sezonunluk Süper Lig hasretine son vcerecek.

1.Lig

Takımlar O G M AS YS P

1.KKTC 15 15 0 1221 719 30

2.Pendik 15 12 3 1043 795 27

3.Antalya BŞB 15 12 3 1059 850 27

4.Yalova OSK 15 11 4 1022 831 26

5.ENG. 15 11 4 987 825 26

6.Bursa BESK 15 7 8 878 969 22

7.Bornova 15 5 10 830 965 20

Eng. 15 5 10 782 952 20

9.Batman 14 5 9 725 927 19

10.Bel. 15 4 11 841 1048 19

11.Bel. 15 1 14 775 926 16

12.M.PSamsun 14 1 13 665 1021 15