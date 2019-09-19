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Enduro Şampiyonası Bahçeli’de devam etti

KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nın dördüncü yarışı geçtiğimiz Pazar günü 15 yarışçının katılımıyla Bahçeli Köyü’nde yapıldı.

Enduro Şampiyonası Bahçeli’de devam etti

KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nın dördüncü yarışı geçtiğimiz Pazar günü 15 yarışçının katılımıyla Bahçeli Köyü’nde yapıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 22:13
Enduro Şampiyonası Bahçeli’de devam etti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nın dördüncü yarışı geçtiğimiz Pazar günü 15 yarışçının katılımıyla Bahçeli Köyü’nde yapıldı. Güven Sigorta ve Lungo Cafe’nin destekleriyle yapılan yarış, tırmanma ve iniş anlamlarına gelen Hillclimb ve Donwhill şeklinde hazırlanan etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapıldı. Motokros ve ATV olmak üzere iki ana kategoride toplam 5 sınıfta mücadelelere sahne olan yarış sonunda birinciler belirlendi. Serin ve rüzgarlı bir havada seyircilerin yoğun ilgisiyle yapılan yarışın Motokros kategorisinde en iyi dereceyi Yücel Topcu elde etti. MX1A sınıfında yarışan Topcu sınıfında da birinci oldu. MX1B’de Ahmet Ömerağa, MX2’de ise Hasan Sezgin ilk sıradaydı. ATV kategorisinde ise ATV1 sınıfında yarışan Temel Atilla en iyi dereceyi elde etti. ATV2’de yarışan Aydın Kırık ise sınıfının birincisi oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri verdi.

MX1A

1-Yücel Topcu (7) – 1:21,771

2-Hasan Çeto (281) – 1:22,558

3-Ahmet Yıldız (999) – 1:45,202

MX1B

1-Ahmet Ömerağa (123) – 1:28,175

2-Ali Savaşan (111) – 1:39,389

3-Mustafa Tanyeri (5) – 1:54,770

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MX2

1-Hasan Sezgin (92) – 1:38,435

2-Cemali Nehirli (9) – 2:06,301

3-Eyüp Saygılı (150) – 2:21,467

ATV1

1-Temel Atilla (101) - 1:45,363

2-Caner Müjde (363) - 2:16,275

3-Ahmet Türkoğlu (303) - 2:22,755

ATV2

1-Aydın Kirik (460) – 2:14,434

Anahtar Kelimeler:
Enduro Şampiyonası
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