banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
460.338
DOLAR
7.6683
STERLİN
9.7942
EURO
8.9576
Siz rahat olun sayın bakan!
Siz rahat olun sayın bakan!
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk mu?
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk...
Kurumların imajını yıkan personeller
Kurumların imajını yıkan personeller
Serdar mı Denktaş mı ?
Serdar mı Denktaş mı ?
banner376

‘En önemli şey’

24 Eylül 2020 Perşembe 00:37
‘En önemli şey’
banner337
banner351

Futbola büyük hizmetleri bulunan Niyazi Okutan, önce sağlığın geldiğine vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanlarından ve eski teknik direktörlerden Niyazi Okutan ülkemizde futboldan önce sağlık geldiğini belirterek düşüncelerini ile paylaştı.

Niyazi Okutan “Tüm dünyada olduğu gibi benim için de önce sağlık gelir. Peşinen sağlığı düşünmemiz lazım” diyerek sağlık koşullarının alınması sonrasında futbolun oynanmasının düşünülebileceğini söyledi.

banner341
Okutan, ülkedeki vakaların artarak devam etmesi durumunda futbolun oynamanın mümkün olmadığını belirterek “Ancak vaka sayısında ciddi düşüş olursa ve gerekli tüm sağlık tedbirleri alınırsa PCR testleri de mutlaka ve mutlaka yapılarak futbol o zaman başlayabilir” dedi.

Ciddi denetim yapılmalı

“Bir futbolcunun ölümü ya da hastalanması benim için büyük üzüntü olur” diyen Niyazi Okutan, gerekli testler ve diğer önlemler için de ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulacağının altını çizdi. Okutan, futbolun alınacak tedbirlerle başlayabileceğini belirterek “Tedbirler alınırken denetim de yapılması ve ciddi denetim yapılması da gerekir” vurgusu yaptı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bu koşullarda zor’
‘Bu koşullarda zor’
Ahmet karar aşamasında
Ahmet karar aşamasında
‘Toplum sağlığı önemli’
‘Toplum sağlığı önemli’
Akıncı GG’yi kabul etti
Akıncı GG’yi kabul etti
‘Tartışmalar artı’
‘Tartışmalar artı’
Ahmet karar aşamasında
Ahmet karar aşamasında
Kulüpler toplanacak
Kulüpler toplanacak
‘Futbol oynansın’
‘Futbol oynansın’
Aylanç anlaşamadı
Aylanç anlaşamadı
Akın Yıldırım Düzova’da
Akın Yıldırım Düzova’da

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim