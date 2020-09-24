‘En önemli şey’

Futbola büyük hizmetleri bulunan Niyazi Okutan, önce sağlığın geldiğine vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanlarından ve eski teknik direktörlerden Niyazi Okutan ülkemizde futboldan önce sağlık geldiğini belirterek düşüncelerini ile paylaştı.

Niyazi Okutan “Tüm dünyada olduğu gibi benim için de önce sağlık gelir. Peşinen sağlığı düşünmemiz lazım” diyerek sağlık koşullarının alınması sonrasında futbolun oynanmasının düşünülebileceğini söyledi.

Okutan, ülkedeki vakaların artarak devam etmesi durumunda futbolun oynamanın mümkün olmadığını belirterek “Ancak vaka sayısında ciddi düşüş olursa ve gerekli tüm sağlık tedbirleri alınırsa PCR testleri de mutlaka ve mutlaka yapılarak futbol o zaman başlayabilir” dedi.

Ciddi denetim yapılmalı

“Bir futbolcunun ölümü ya da hastalanması benim için büyük üzüntü olur” diyen Niyazi Okutan, gerekli testler ve diğer önlemler için de ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulacağının altını çizdi. Okutan, futbolun alınacak tedbirlerle başlayabileceğini belirterek “Tedbirler alınırken denetim de yapılması ve ciddi denetim yapılması da gerekir” vurgusu yaptı.