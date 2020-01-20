Elmas Çocuk dolu dizgin

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen KKDF Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakaları önceki gün oynandı.
Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen beşinci ayak müsabakalarında Elmas Çocuk şampiyon oldu.
On ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Elmas Çocuk finalde James Anthony Stone’u mağlup etti. Elmas Çocuk, elde ettiği şampiyonlukla genel klasmanda 81 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Toplam 37 sporcunun katıldığı beşinci ayakta Hüseyin Moda üçüncü, Halil Kara dördüncü oldu.
Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:
1.Elmas Çocuk
2.James Anthony Stone
3.Hüseyin Moda
4.Halil Kara
FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
SPORCU ADI PUAN
1.Elmas Çocuk 81
2.Cemal Gingi 56
4.Faik Amcaoğlu 44
5.James Anthony Stone 38
6.Hüseyin Hacıoğluları 34
7.Sadık Örel 34
8.Hüseyin Moda 33
9 Hakan Boral 24
10.Ali Yeşilada 24
11.Çelik Kutlu 24
12.Tansu Tilki 22
13.Halil Kara 21
14.Tanser Tilki 20
15.Ali Çamlıbelli 19
16.Ahmet Evliya 19
17.Selçuk Amca 19