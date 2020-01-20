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Elmas Çocuk dolu dizgin

Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve 37 sporcunun katıldığı beşinci ayak müsabakalarında Elmas Çocuk şampiyon oldu

Elmas Çocuk dolu dizgin

Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve 37 sporcunun katıldığı beşinci ayak müsabakalarında Elmas Çocuk şampiyon oldu

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:07
Elmas Çocuk dolu dizgin

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen KKDF Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakaları önceki gün oynandı.

Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen beşinci ayak müsabakalarında Elmas Çocuk şampiyon oldu.

On ayaktan oluşan Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayağında Elmas Çocuk finalde James Anthony Stone’u mağlup etti. Elmas Çocuk, elde ettiği şampiyonlukla genel klasmanda 81 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Toplam 37 sporcunun katıldığı beşinci ayakta Hüseyin Moda üçüncü, Halil Kara dördüncü oldu.

Beşinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan puan durumu şöyle:

1.Elmas Çocuk

2.James Anthony Stone

3.Hüseyin Moda

4.Halil Kara

FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

SPORCU ADI PUAN

1.Elmas Çocuk 81

2.Cemal Gingi 56

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3.Mustafa Behlül 53

4.Faik Amcaoğlu 44

5.James Anthony Stone 38

6.Hüseyin Hacıoğluları 34

7.Sadık Örel 34

8.Hüseyin Moda 33

9 Hakan Boral 24

10.Ali Yeşilada 24

11.Çelik Kutlu 24

12.Tansu Tilki 22

13.Halil Kara 21

14.Tanser Tilki 20

15.Ali Çamlıbelli 19

16.Ahmet Evliya 19

17.Selçuk Amca 19

Anahtar Kelimeler:
Elmas çocukCihangir Spor Kulübü Darts
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