Efsane’de değişim

Bu sezon ilk kez Birinci Lig’de mücadele edecek olan Çetinkaya’da dün hareketli saatler yaşandı. Sabah saatlerinde teknik direktör Cemal Kır ile yollar ayrılırken takımın başına Turan Altay getirildi.

Cemal Kır ile yollar ayrıldı

Başkent temsilcisi Çetinkaya’da dün hareketli saatler yaşanırken, dün sabah yapılan son görüşme sonrasında Teknik Direktör Cemal Kır ile yollar ayrıldı. Cemal Kır ayrılık sonrası şu açıklamayı yaptı;

“Çetinkaya Türk Spor kulübü yönetim kurulu ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda, takım yapılanması ve futbolun temel gelişim prensiplerinin ortadan kaybolması nedeni ile, yapılan görüşme sonucunda karşılıklı olarak görüşüp Çetinkaya Türk Spor Kulübündeki Teknik Direktörlük görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu süreçte bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen yöneticilerimize, futbolcularıma teşekkür ederim”.

Turan Altay görevde

Çetinkaya yönetimi Cemal Kır ile yolların ayrılmasından sonra yapılan görüşmeler sonrasında takımın başına tecrübeli isim Turan Altay getirildi.