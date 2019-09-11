Efsane potaya döndü

Kıbrıs Türk futbol tarihinin en köklü takımlarından Çetinkaya, basketbol şubesinin açılması için Basketbol Federasyonu’na resmi dilekçesini yaptı.

Büyük Erkekler Ligi’nde yer alacak başkent temsilcisi, uzun zamandır takımı kurmak için uğraş veriyordu.Deniz Erdağ ve Ceran Öztunalı’nın sorumlu olacakları basketbol şubesinde, Kadri Alagöz başantrenör olarak görev yapacak.

Kadri Alagöz, vakit kaybetmeden kolları transfer konusunda sıvadı. Nevzat Nasıroğlu, Benon Selengin, Doğukan Doğu, Çağakan Kılıç gibi geçtiğimiz yıllarda ülke basketboluna büyük katkıları olan oyuncularla görüşen Alagöz, olumlu dönüşler aldı.

Federasyonun aldığı karara göre yeni kurulan takımlar ilk iki sezonda, üniversitelerde öğrenim gören Türkiyeli ya da yabancı uyruklu oyuncuları sınırsız sayıda kadrosuna katabilir. Çetinkaya’nın hedefi ise bu kontenjanı çok fazla kullanmadan, daha çok yerli oyuncularla yola devam etmek.

Efsane, bütçesine uygun yabancı bulursa kadrosuna dahil edecek. Gelecek adına en sevindirici nokta ise sürdürülebilir bir takım olma düşüncesidir. Çetinkaya’nın bir başka misyonu ise diğer kulüplere örnek teşkil etmek. Çetinkaya’nın bu atılımı da diğer basketbol takımları ve federasyon tarafından da memnuniyetle karşılandı.