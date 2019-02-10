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Efsane lideri değiştirdi

Efsane lideri değiştirdi

10 Şubat 2019 Pazar 18:34
Efsane lideri değiştirdi

Efsane lideri değiştirdi

Çetinkaya 2-Mağusa Türk Gücü1

Necmi Belge

KKTC Süper ligi'nin, 17.haftasında bugün Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan ve zirveyi ilgilendiren kritik karşılaşmasında ev sahibi Çetinkaya konuk ettigi lider Mağusa Türk Gücü'nü 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla, KKTC Süper ligi liderliğine 44 puanla dün, Gonyeli'yi maglup eden Yenicami yükseldi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısı Mağusa Türk Gücü'nden Yusuf Beyazi'nin kafa ile kendi kalesine attığı golle, 1-0 Çetinkaya'nın üstünlüğünde sona erdi. Maçın ikinci yarısı yine karşılıklı ataklarla geçerken, 57.dakikada kazanılan serbest atışta defanstan dönen topu Mağusa Türk Gücü'den Ebimobowi Thankgod Çetinkaya filelerine göndererek eşitliği sağladı. Mağusa Türk Gücü'nün bu sevinci ancak bir dakika sürdü. santra vuruşu ile atağa kalkan Çetinkaya Amani'nin şık golüyle yeniden öne geçti. Çetinkaya 2 - Mağusa Türk Gücü 1 bu golden sonra gelişen ataklarda başka gol olmayınca, karşılaşama 2-1 Çetinkaya'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

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