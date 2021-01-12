Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde zirve karışık

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dün (11 Aralık 2020) oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Minaraliköy, Lefkoşa Darts Birliği, Gönyeli Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üç puan la kapattı.

Beş haftanın geride kaldığı ligde Lefkoşa Darts Birliği, 12 puan ve averajla liderlik koltuğunda otururken, aynı puana sahip Gönyeli Darts Birliği ile Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Beyarmudu Belediyesi-Minareliköy: 2-14

Coşkuner Kültür Sanat ve Spor D.- Lefkoşa Darts Birliği: 4-12

Cihangir-Gönyeli Darts Birliği: 4-12

Gönyeli Av.At.K.-LEGEND: 10-6

2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Lefkoşa Darts Birliği 5 4 0 1 57 23 12 34

2.Gönyeli Darts Birliği 5 4 0 1 51 29 12 22

3.Coşkuner K.S.ve S.D. 5 4 0 1 47 33 12 14

4.Minareliköy 4 3 0 1 44 20 9 24

5.Gönyeli Av.At.K. 5 3 0 2 40 40 9 0

6.Beyarmudu Belediyesi 5 1 0 4 25 55 3 -30

7.Cihangir 4 0 0 4 17 47 0 -30

8.LEGEND 5 0 0 5 23 57 0 -34