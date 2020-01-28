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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10’uncu hafta tamamlandı

Yedi takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10’uncu hafta tamamlandı

Yedi takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti

28 Ocak 2020 Salı 12:06
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10’uncu hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 10’uncu hafta maçları dün (27 Ocak Pazartesi 2020) oynandı.

Yedi takımın mücadele verdiği ligin onuncu haftasında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup etti.

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ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta yaşayan lider Minareliköy, onuncu haftada en yakın takipçisi Lefkoşa Darts Birliği’ni 9-7 mağlup ederek zirve yolculuğuna devam etti.

Haftanın önemli maçında Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği üçüncü sıradaki Lefkoşa Spor Birliği’ni 9-7 yenmeyi başardı.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin 10’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Gönyeli Av.At.K.-Lefkoşa Spor Birliği: 9-7

Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
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