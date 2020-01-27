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“Ebuka” yıldızlaştı 7-3

Yenicami konuk ettiği Gönyeli’yi 7-3 mağlup etti

“Ebuka” yıldızlaştı 7-3

Yenicami konuk ettiği Gönyeli’yi 7-3 mağlup etti

27 Ocak 2020 Pazartesi 06:26
“Ebuka” yıldızlaştı 7-3

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On altıncı haftanın kapanış gününde Yenicami konuk ettiği Gönyeli’yi 7-3 mağlup ederek ikinci devreye galibiyetle başladı. Ebuka’nın 5 gol kaydettiği günde Amınu ve Abaka diğer golleri atan isimler olurken, Gönyeli’nin gollerini penaltıdan Emeka ve biri penaltıdan olmak üzere Yağış’dan geldi. Göneyli’nin son golünde kırmızı kart gören Ercan’ın yerine kaleye günün yıldız ismi Ebuka geçti. On golün çıktığı maçı kazanan 7-3’lük skorla Yenicami oldu.

Bu sonuçla Yenicami puanını 27’ye çıkarırken Gönyeli 10 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
YenicamiGönyeliEbuka
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