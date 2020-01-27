“Ebuka” yıldızlaştı 7-3

On altıncı haftanın kapanış günündekonuk ettiği’yi 7-3 mağlup ederek ikinci devreye galibiyetle başladı.’nın 5 gol kaydettiği günde Amınu ve Abaka diğer golleri atan isimler olurken, Gönyeli’nin gollerini penaltıdan Emeka ve biri penaltıdan olmak üzere Yağış’dan geldi. Göneyli’nin son golünde kırmızı kart gören Ercan’ın yerine kaleye günün yıldız ismi Ebuka geçti. On golün çıktığı maçı kazanan 7-3’lük skorla Yenicami oldu.

Bu sonuçla Yenicami puanını 27’ye çıkarırken Gönyeli 10 puanda kaldı.