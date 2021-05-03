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Dumlupınar Akademi faaliyetlerine başlıyor

Koronavirüs vakalarının artmesı nedeniyle faaliyetlerine ara veren Yonpaş DUmlupınar Akademi yeniden sahaya iniyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:35
Dumlupınar Akademi faaliyetlerine başlıyor
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Yonpaş Dumlupınar Akademi, faaliyetlerine 3 Mayıs 2021 pazartesi günü kaldığı yerden devam ediyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı önlem amaçlı olarak dört buçuk aylık bir süredir duran akademi faaliyetleri alınan tüm tedbirlerle beraber yeniden başlatılacak.

Yaz antrenman programının 18.00 – 20.00 olarak belirlendiği akademide yaş gruplarına göre küçük sporcuların çalışacakları sahalar da ayrıldı.

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Göçer: “Tüm tedbirler alınarak başlıyoruz”

Dumlupınar Akademi Koordinatörü Mehmet Göçer faaliyetlerin başlangıcı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Dumlupınar Türk Spor Kulübü Futbol Akademisi pandemiden dolayı dört buçuk aya yakındır faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Fakat bu süre içinde bulaşa karşı tüm tedbirlerimizi aldık ve 03Mayıs 2021 Pazartesi tarihi itibariyle yeniden tüm hırsımızla ve heyecanla başta kulübümüze ve ülke futboluna disiplinli bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz.

Yeni sürecin açılımında tüm akademi hocaları ve personelin testlerin yapmış ve her türlü sağlık terbiyelerini almış şekilde başlıyoruz. Yaz antrenman programımız saat 18:00-20:00 arası yapılacaktır. 2008-2009-2010-2011 yaş grupları çim sahada, 2012-2013-2014-2015-2016 yaş grupları ise sentetik sahada çalışacaktır. Burada tüm ailelere bize göstermiş oldukları güvenden dolay teşekkür eder saygılar sunarız.”

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