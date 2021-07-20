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Drag yarışına kayıtlar sürüyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan “Tuning Torch Drag Yarışı” 6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

20 Temmuz 2021 Salı 18:44
Drag yarışına kayıtlar sürüyor

2021 yılının ilk Drag yarışı geçtiğimiz ay yapılmış, 5000’den fazla seyircinin yerinde takip ettiği ve 71 aracın mücadelesine sahne olan yarış büyük beğeni toplamıştı. İlk yarışın ardından ikinci yarış için kolları sıvayan KKDSOD yönetimi, ikinci yarışın 6-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında yine Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılacağını açıklamıştı. Kayıt işlemlerinin sürdüğü yarış için şu ana kadar 62 yarışçının kayıt yaptırdığı, karantinasız sınır geçişlerinin başlaması ile beraber Rum kesimi ve Türkiye’den de süratli araçları ile yarışçıların gelmesiyle ilginin ilk yarıştan daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

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