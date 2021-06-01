banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal yaşam alanlarımız
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal...
Hayatımı geri ver!
Hayatımı geri ver!
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
banner376
Flaş Haber
5 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

‘Drag’ yarışı basına tanıtıldı

Yılın ilk ‘Drag’ yarışı, 5 Haziran Cumartesi günü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Cahit Necipoğlu ana sponsorluğunda yapılıyor.

01 Haziran 2021 Salı 17:41
‘Drag’ yarışı basına tanıtıldı
banner337

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) işbirliği ile yapılacak ‘Drag’ yarışında motosikletler ve arabalar ayni gün Ercan Havalimanı yanındaki Akıncılar yolu tünelinde yarışacak. Yarış öncesi yapılan toplantıda basına bilgiler verildi. Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak motosikletlerin mücadelesinin ardından saat 17.00’de otomobil sporcularının mücadeleleri başlayacak. Sportif faaliyetlere seyirci yasaklarının kalmasının ardından şenlik havasında geçmesi beklenen organizasyona 81 otomobil ve 17 motosiklet sporcusu kayıt yaptırdı.

Tufan: Pandeminin bitmediğini unutmayalım

KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, 3binin üzerinde seyircinin beklendiği yarışın 2bin kişilik tribün ve 6bin metre kare açık seyirci alanı hazırlandığını, seyirci alanında ücretsiz maske dağıtılacağını ve dezenfektan istasyonları kurulacağını belirtirken, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması çağırısı yaptı ve pandeminin bitmediğini unutmayalım dedi.

Necipoğlu: Böyle büyük bir organizasyona katkı koymaktan mutluyuz

Yarışın ana sponsoru Necipoğlu Ltd. direktörü Gökhan Necipoğlu, Böyle büyük bir organizasyona katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kaliteli ve düzgün organizasyonlara katkı koymaya her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönyeli Sylla ile devam edecek
Gönyeli Sylla ile devam edecek
İlk görüşme Hüseyin Sadıklar’la
İlk görüşme Hüseyin Sadıklar’la
Yenicami’de sancılı günler
Yenicami’de sancılı günler
Cemil Kanat’a başarılı operasyon
Cemil Kanat’a başarılı operasyon
Sesimizi Dünyaya haykıracağız
Sesimizi Dünyaya haykıracağız
Kemal Şah Voleybol Akademi büyüyor
Kemal Şah Voleybol Akademi büyüyor
Taygun Bursa’da kürsüde
Taygun Bursa’da kürsüde
Cumhurbaşkanı Tatar, voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, voleybolcu Merve Çelebi’yi kabul etti
Yeni Boğaziçi toplandı
Yeni Boğaziçi toplandı
Töre ve Pekdoğan şampiyon
Töre ve Pekdoğan şampiyon

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim