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‘Drag’ yarışı basına tanıtıldı

Yılın ilk ‘Drag’ yarışı, 5 Haziran Cumartesi günü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Cahit Necipoğlu ana sponsorluğunda yapılıyor

03 Haziran 2021 Perşembe 16:25
‘Drag’ yarışı basına tanıtıldı
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Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) işbirliği ile yapılacak ‘Drag’ yarışında motosikletler ve arabalar ayni gün Ercan Havalimanı yanındaki Akıncılar yolu tünelinde yarışacak. Yarış öncesi yapılan toplantıda basına bilgiler verildi. Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak motosikletlerin mücadelesinin ardından saat 17.00’de otomobil sporcularının mücadeleleri başlayacak. Sportif faaliyetlere seyirci yasaklarının kalmasının ardından şenlik havasında geçmesi beklenen organizasyona 81 otomobil ve 17 motosiklet sporcusu kayıt yaptırdı.

Tufan: Pandeminin bitmediğini unutmayalım

KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, 3binin üzerinde seyircinin beklendiği yarışın 2bin kişilik tribün ve 6bin metre kare açık seyirci alanı hazırlandığını, seyirci alanında ücretsiz maske dağıtılacağını ve dezenfektan istasyonları kurulacağını belirtirken, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması çağırısı yaptı ve pandeminin bitmediğini unutmayalım dedi.

Necipoğlu: Böyle büyük bir organizasyona katkı koymaktan mutluyuz

Yarışın ana sponsoru Necipoğlu Ltd. direktörü Gökhan Necipoğlu, Böyle büyük bir organizasyona katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kaliteli ve düzgün organizasyonlara katkı koymaya her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

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