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Dr. Küçük anısına yarıştılar

Dr. Fazıl Küçük geleneksel Kırış Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Dr. Küçük anısına yarıştılar

Dr. Fazıl Küçük geleneksel Kırış Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

15 Ocak 2020 Çarşamba 19:36
Dr. Küçük anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından Dr. Fazıl Küçük anısına yapılan geleneksel Kırış Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Dereceye Girenlere Ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp Temsilcileri tarafından verildi .

Müsabakaları , Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner,Zehra Karip, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz yönettiler

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori: 1. Ecem Sarı 2.Ayça Eda Kurşun 3. Azra Usta

2.Kategori: 1. Su Ayza Şahin 2.Penny Pe 3. Azra Turan

3.Kategori: 1. Fatima Ghaderi 2. Zahra Ghaderi 3.Nehir Seringöz

4.Kategori: 1. Asu Yasin 2. Zeynep Keskin 3.Zeynep Kuday

5.Kategori: 1.Semiha Yüceyüksel 2.Yağmur Yıldızbakan 3.İlay Kara

6.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2. Ayşegül Kuday 3. İrem Şibli

7.Kategori: 1.Sevda Şahin 2. Rabia Tarım 3. Ayşe Korgan

8.Kategori: 1. Hüsniye Uslu 2. Elena Pakhomova 3. Rakibe İnce

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9.Kategori: 1. Ela Kılıç 2. Açelya Ergin 3. Özlem Tomak

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori: 1. Pars Şahin 2. Yusuf Yıldızbakan 3. Deniz Yıldızbakan

2.Kategori: 1.Koral İnci 2. Kamil Umut Demir 3. Murat Berk Bucak

3.Kategori: 1.Mirsad Toprak 2.Nicolae Robert 3.Burak Erdoğan

4.Kategori: 1. Taha Erk 2.Harun Rashid Hossain 3. Mehmet Ali Metinser

5.Kategori: 1. Kıvanç Çağlin 2. Arda Akın Altuntaş 3.Halil İbrahim Kurtoğlu

6.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2. Şevket Bilgin 3. Mustafa Ünal

7.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2. Mertcan Aslantaş 3. Efe Güleç

8.Kategori: 1. Yunus E. Tomak 2. Semih Türkmen 3. Kerim Karpuz

9.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2. Oğulcan Doğan 3. Muhammed Emin Uğur

10.Kategori: 1.Amin Osman 2.Kemal Köstü 3.Mahmut Colayır

11.Kategori: 1. Dmitry Gordeev 2. Ramadan Gökbilen 3.Zeynel Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Geleneksel Kırış Müsabakaları
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